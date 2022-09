Zentrale Silvestershow in Magdeburg fällt im Stadtrat knapp durch

Tausende Besucher zog 2015 eine Licht-Laser-Show am Jahrtausendturm im Elbauenpark in ihren Bann. So oder ähnlich und an diesem oder anderem Ort hätten sich drei Ratsfraktionen eine zentrale Silvestershow für Magdeburg gewünscht. Daraus wird wenigstens vorerst nichts.

Foto: Uli Lücke