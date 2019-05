Unbekannte haben von einer Baustelle in Magdeburg-Sudenburg Elektrokabel entwendet.

Magdeburg (vs) l Nach Informationen aus dem Magdeburger Polizeirevier hatten die Täter in der Nacht zum Donnerstag, 9. Mai 2019, Material von einer Baustelle in der Klausenerstraße in Magdeburg-Sudeburg entwendet.

Gegen 5.30 Uhr war einem Mitarbeiter der Diebstahl auf der Baustelle aufgefallen. Die unbekannten Täter waren durch gewaltsames Auftrennen des Zauns auf das Baustellengelände gelangt.

Sicherungskasten aufgebrochen

Dort brachen die Täter unter anderem einen Sicherungskasten auf und entwendeten in weiterer Folge mehrere, in der Summe etwa 20 Meter, Elektrokabel.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Magdeburger Telefonnummer 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.