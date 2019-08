In Magdeburg wurde ein Mann schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Es besteht Lebensgefahr. Symbolfoto: Stephan Jansen/dpa

Die Polizei in Magdeburg steht vor einem Rätsel. Ein Mann wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Doch was war geschehen?

Magdeburg l Ein 39-jähriger Mann aus Wolfenbüttel ist in der Nacht zum Freitag in das Uniklinikum Magdeburg eingeliefert worden. Er wies schwere Kopfverletzungen auf. Es besteht Lebensgefahr. Der Mann wurde am Freitag operiert.

Wer den Mann so schwer verletzt hat, ist vollkommen unklar. Laut Polizei sei er am 8. August 2019, also am Donnerstag, auf einem Konzert gewesen. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dies habe er noch einem Arzt gegenüber geäußert. Wo dieses Konzert stattfand, ist ebenfalls unklar.

Um den Fall aufklären zu können, sucht die Polizei dringend Zeugen, die sowohl zum Tatort, zum Tatgeschehen und zu dem oder den Täter/n eine Aussage machen können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0391/546-5196 oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.