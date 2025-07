Kneippbecken sind das Wahrzeichen von Bad Wörishofen – und Spieler des 1. FC Magdeburg nutzten am Mittwoch eine der Wasseranlagen. Die Volksstimme war dabei.

Bad Wörishofen - Wer durch Bad Wörshofen schlendert, entdeckt die vielen Kneippanlagen. 24 Stück sind es insgesamt im Allgäu-Städtchen. Die Vielzahl lässt sich auf Pfarrer Sebastian Kneipp zurückführen, der in Bad Wörishofen wirkte und hier 1897 starb. Nach höchst anstrengenden Trainingslager-Tagen schritten mit Tobias Müller, Philipp Hercher und Eldin Dzogovic am Mittwoch drei Spieler des 1. FC Magdeburgs in eines der Becken.

Sonderlich war es im ersten Moment nicht. Schließlich handelt es sich um kühles Wasser. Doch vielleicht gibt den Akteuren das Kneippen ein paar Extra-Prozent in der intensiven Sommervorbereitung! Laut der Lehre des Pfarrers soll eine regelmäßige Anwendung der Wassertherapie für eine Aktivierung des Stoffwechsels, eine Stabilisierung des Kreislaufs und Anregen des Immunsystems sorgen. Also demnach nützlich in den kräftezehrenden Wochen vor der Saison ...