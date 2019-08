In Magdeburg hat ein Auto einen Radfahrer abgedrängt und zu Fall gebracht. Der Radfahrer verletzte sich.

Magdeburg l Nach einem Unfall am 16. August 2019 gegen 13.15 Uhr auf dem Magdeburger Westring in Richtung Halberstädter Straße sucht die Polizei Zeugen. Den Abschnitt hatte ein 57-jähriger Fahrradfahrer befahren. Nach seinen Angaben wurde er von einem Fahrer eines Daimlers mehrfach abgedrängt, so dass er zu Fall kam. Er erlitt eine Fraktur der rechten Hand, sowie Prellungen und Abschürfungen am Oberkörper. Dazu wurde er vom Fahrer des Daimler mit den Worten beleidigt. Der Radfahrer begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, welche Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer geben können, sich zu melden.