Magdeburg - Etwas skeptisch und vorsichtig begutachtet das kleine Nashornkalb Malia das seltsame Paket. So etwas hat es hier noch nicht gesehen. Was daneben liegt, interessiert es jedoch viel mehr: Eine selbstgemachte Torte aus Haferschleim, Weizenkleie und allerlei Obst, die ihm seine Tierpfleger aus dem Magdeburger Zoo anlässlich seines ersten Geburtstages zubereitet haben.

Genau ein Jahr ist es her, dass das Nashornbaby Malia am 8. Oktober 2023 nach 15 monatiger Tragzeit in der Landeshauptstadt das Licht der Welt erblickt. Eine tierische Sensation - war es doch das erste neugeborene Nashornkalb in ganz Deutschland und das dritte in ganz Europa.

Das Kalb Malia mache sich sehr gut, wie Revierleiterin Katharina Ruhs versichert. Hatte das Kleine bei der Geburt noch 35 Kilogramm gewogen, bringt es mittlerweile stolze 300 Kilo auf die Waage. Mit etwa drei bis vier Jahren werde es voraussichtlich sein Höchstgewicht von rund einer Tonne erreichen.

Revierleiterin Katharina Ruhs hat mit ihren Kollegen anlässlich des ersten Geburtstags von Nashornbaby Malia eine Torte und ein Spielzeug vorbereitet. Foto: Romy Bergmann

Nashornbaby Malia tobt im Magdeburger Zoo: Kalb wird immer frecher

Bis dahin lebt es aber noch seine Kindheit voll aus, wie Ruhs mit einem Lächeln erzählt. Wie kurz nach der Geburt sei Malia manchmal noch ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. "Aber auch ihre freche Seite lebt sie jetzt immer öfter aus - wie ihre Mutter Malaika."

Und wenn sie der Mut vor all den Besuchern dann doch mal verlässt, versteckt sich Malia hinter ihrer Mutter. Noch zwei bis drei Jahre bleiben die beiden noch zusammen. Dann wird das Kalb von der Mutter abgetrennt. Ein normaler Prozess, wie Revierleiterin Ruhs versichert. Wie lange Malia dann noch im Magdeburger Zoo bleiben wird, könne zum jetzigen Stand noch nicht gesagt werden.

Ihr Bruder Malte, der 2019 von Malaika geboren wurde, war nach vier Jahren in einen anderen Zoo umgezogen.

Nashornkuh Malaika im Magdeburger Zoo. Sie hat sich auch an der Geburtstagstorte bedient. Foto: Romy Bergmann

Nashornkuh Malaika feiert 2025 runden Geburtstag

Bis zum zweiten Lebensjahr ernährt sich Malia noch von Muttermilch, frisst aber täglich zusätzlich noch drei bis vier Kilo Heu. Ihre Mutter Malaika frisst im ausgewachsenen Stadium das Doppelte.

Die nächste große Nashorn-Feier wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen: Im kommenden Jahr feiert nämlich Nashornkuh Malaika kurz vor Weihnachten ihren 30. Geburtstag. In Zoos haben Nashörner eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren, in freier Wildbahn etwa 25 bis 30 Jahre.