Fütterung bei den Schimpansen im Zoo Magdeburg: Am 23. Januar 2018 - also vor genau einem Jahr - kamen die Brüder Kofi und Bangolo aus Leipzig hier her. Doch erst seit dem 7. Januar 2019 leben alle zehn Affen gemeinsam in einem Gehege. Die Zusammenführung war nicht einfach und funktionierte nur schrittweise. Sambala hatte die Neulinge tracktiert. Foto: Viktoria Kühne