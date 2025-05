Magdeburg - Demnach kostete die Prag-Sause exakt 105.788,25 Euro. Das teilte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) den Mitgliedern des Ältestenrates mit.

Insgesamt exakt 62.238,69 Euro wurden für einen Festempfang verausgabt – das war der mit Abstand größte Kostenblock. Laut Abrechnung zufolge kostete das Catering im Festzelt für 550 Gäste 24.357,47 Euro. Für 66 Flaschen Rotwein wurden 680,37 Euro ausgegeben, für 200 Flaschen Weißwein 3.154,69 Euro.

Wein und Liköre

Weiter aufgelistet sind Loburger Kräuterlikör (zwölf Flaschen, 121,95 Euro), Liederstädter Liköre (238,69 Euro) und 20 Fläschlein Aprikosenlikör (376,18 Euro).

Für zwei aus Sachsen-Anhalt angereiste Bands wurden 6.496 Euro ausgegeben. Eine Lichtinstallation kostete 6.000 Euro. Für die Zelte wurden 20.813,34 Euro aufgewandt.

Für den zweiten Kostenblock wurden alles in allem 30.229,13 Euro fällig. Davon wurden 20.118,26 Euro fürs Landesmarketing gezahlt. Eine Zeitzeugen-Ausstellung kostete 6.552,14 Euro.

Hotelkosten für Landtagsabgeordnete

Der dritte Kostenblock beinhaltet die Reise- und Hotelkosten für Landtagsabgeordnete und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung: Dafür wurden ganz genau 13.320,43 Euro fällig.

Das „Fest der Freiheit“ erinnerte an die Rede, mit der der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich-Genscher (FDP) im Herbst 1989 DDR-Bürgern ihre Ausreise in den Westen angekündigt hatte. Der Vorschlag, dass sich Sachsen-Anhalt zum 35. Jahrestag der historischen Genscher-Rede in Prag engagiert, soll von Landtagspräsident Schellenberger gekommen sein. Dieser hatte sich im Oktober 2023 mit dem deutschen Botschafter in Prag getroffen.

Vertreter von AfD, Linken und Grünen hatten das Vorhaben strikt abgelehnt. Es sei zu teuer und zu exklusiv, hieß es.

Die Oppositionsfraktionen boykottierten den Trip in die goldene Stadt.

Kritik vom Steuerzahlerbund

Scharfe Kritik kam auch vom Bund der Steuerzahler. Landeschef Ralf Seibicke sagte: „Bei allem historischen Verständnis ist es völlig inakzeptabel, dass das Land Steuergelder in diesem Umfang für einen Empfang von ausgewählten Gästen in einer Botschaft in Prag bereitstellt.“

Der Ältestenrat des Landtags (ein Gremium von Spitzenpolitikern aus allen Landtagsfraktionen) hatte die Prag-Sause mit knapper Mehrheit beschlossen.

Landtagspräsident Schellenberger teilte den Mitgliedern des Ältestenrates nun mit, die knapp 106.000 Euro würden sich im Rahmen dessen bewegen, was der Ältestenrat beschlossen habe.