Zoo Magdeburg wird grüner: Gärtner bringen 20 neue Bäume in die Erde

Der Magdeburger Zoo hat die frostfreie Zeit für Baumpflanzungen genutzt. Verschiedene Arten wurden in die Erde gebracht.

Magdeburg - Die Gärtner im Magdeburger Zoo haben die frostfreien Tage genutzt, um 20 Bäume und diverse Gehölze in die Erde zu bringen - von Amberbaum über verschiedene Arten der Eiche wie Rot-, Säulen-, Schindel-, Stiel- und Ungarischer Eiche bis zum Zierapfel, wie Zoosprecherin Regina Jembere berichtet. Der letzte Baum für das Jahr 2021 wurde am 2. Dezember in die Erde gebracht.