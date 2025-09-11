Der Zoo Magdeburg kann einen Neuzugang verzeichnen - und der ist mit über 50 Tonnen „Lebendgewicht“ ein richtiges Schwergewicht. Allerdings bleibt er nicht allzu lange.

Das Schild an der Baustelle für die neue Außenanlage für die Schimpansen im Zoo Magdeburg stellt den „Neuzugang“ vor.

Magdeburg - „Bohrus Maximus“ lautet der lateinische Name des neuesten Zugangs im Magdeburger Zoo - zumindest will das ein Schild dem Besucher weismachen. Die Hinweise hängen typischerweise an den Tieranlagen und geben Informationen über die jeweiligen Bewohner preis: wo und wie sie leben oder was sie fressen.