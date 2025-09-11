Bewohner auf Zeit täglich zu sehen Neuester Zugang im Zoo Magdeburg ist echtes Schwergewicht
Der Zoo Magdeburg kann einen Neuzugang verzeichnen - und der ist mit über 50 Tonnen „Lebendgewicht“ ein richtiges Schwergewicht. Allerdings bleibt er nicht allzu lange.
Aktualisiert: 11.09.2025, 14:50
Magdeburg - „Bohrus Maximus“ lautet der lateinische Name des neuesten Zugangs im Magdeburger Zoo - zumindest will das ein Schild dem Besucher weismachen. Die Hinweise hängen typischerweise an den Tieranlagen und geben Informationen über die jeweiligen Bewohner preis: wo und wie sie leben oder was sie fressen.