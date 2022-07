Im Magdeburger Zoo lebt das älteste Tapirweibchen Europas. Flachlandtapire sind in der freien Wildbahn nur selten anzutreffen und gelten in Südamerika als bedrohte Art.

Magdeburg (vs) - Sie ist die Älteste in Europa! Die Flachland-Tapir-Dame Meta wird am Freitag 36 Jahre alt und ist offenbar topfit, wie Regina Jembere vom Magdeburger Zoo mitteilt. „Der Zoo Magdeburg kann einen europäischen Altersrekord beim weiblichen Flachlandtapir melden“, so Zoogeschäftsführer Dirk Wilke.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Flachlandtapire liegt bei 25 bis 30 Jahren. Bereits seit 1980 unterhält der Magdeburger Zoo ein Zuchtprogramm für diese Tapirart. Meta wurde dort 1986 geboren. Das älteste Männchen unter den Flachlandtapiren lebt in Dublin und kam 1985 zur Welt.