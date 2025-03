Magdeburg - Mikro-Wälder, auch bekannt als „Tiny Forest“, gibt es in Magdeburg bereits zwei. Einer wächst seit über zwei Jahren an der Ecke Lüneburger Straße/Henning-von-Tresckow-Straße in der Alten Neustadt heran und ein weiterer wurde Anfang Dezember vergangenen Jahres in Neu-Olvenstedt am Torweg gepflanzt. Diese wurden jedoch nicht auf kommunalen Flächen gepflanzt. Diese beiden Flächen wurden von der Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke zur Verfügung gestellt und mit Unterstützung des Vereins „Otto pflanzt!“ bepflanzt. Auf städtischen Flächen ist jedoch kaum Platz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.