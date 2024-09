Magdeburg - In der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg kommen nicht nur die Sportler ordentlich ins Schwitzen: Seit dem Eröffnungsspiel der Youngsters des SC Magdeburg im Mai 2024 klagen Zuschauer bei öffentlichen Veranstaltungen über unangenehm hohe Temperaturen in der Halle am Lorenzweg. Insbesondere dann, wenn die Ränge mit ihren rund 1.000 Plätzen in den Sommermonaten gut besucht sind, staut sich die Wärme in der Halle, so dass Besucher sie teilweise verlassen und frische Luft schnappen müssen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.