Eine weitere Kita muss in Magdeburg wegen sinkender Kinderzahlen schließen. Welche Einrichtung betroffen ist und wie es für die Kinder und Familien ab 2026 weitergeht.

Zu wenig Kinder: Weitere Kita in Magdeburg schließt

In Magdeburg sind fast 2.000 Kita-Plätze frei. Inzwischen muss die zweite Kita ihren Standort zum Jahresende 2025 schließen.

Magdeburg. - Die sinkenden Geburtszahlen haben in Magdeburg schon zu Veränderungen in den Kitas gesorgt. Nun schließt eine weitere Kita ihren Standort zum Ende des Jahres 2025. Was das für Eltern, Kinder und Personal bedeutet.