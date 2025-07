Als eine dänische Yacht plötzlich zwischen zwei Brücken auf der Elbe in Flammen steht, bleibt den Bootsführern nur die Flucht. Die Polizei Magdeburg ermittelt – und schließt auch Brandstiftung nicht aus. Hat jemand etwas von einer der Brücken geworfen? Welche Hinweise es bislang gibt.

Magdeburg. - Meterhohe Flammen, dichter Rauch über der Elbe: Am frühen Morgen des 17. Juli geriet eine dänische Yacht auf der Zollelbe in Magdeburg in Brand – zwischen Editha- und Zollbrücke. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen – auch wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Könnte jemand etwas Brennendes von einer der Brücken geworfen haben?