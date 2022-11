Magdeburger Stadtrat diskutiert die Zukunft der MDCC-Arena

Soll der FCM sein Stadion künftig in eigener Regie bespielen und bewirtschaften? Eine Mehrheit im Magdeburger Stadtrat plädiert für eine offene Debatte zur Sache.

2006 erbaut und 2019 mit hüpfsicheren Tribünen nachgerüstet, bietet die MDCC-Arena in Magdeburg heute Platz für bis zu 30.000 Besucher.

Magdeburg - Eine Mehrheit der Stadträte in Magdeburg ist offen für eine Debatte zur Zukunft der MDCC-Arena in neuer Trägerschaft. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz schlägt die Übertragung des Stadions an den 1. FCM vor.