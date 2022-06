Brände Zündelnder Serientäter steckt erneut in Magdeburg Container in Brand

Ein bereits bei der Polizei einschlägig bekannter Mann hat ganz offenbar erneut Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei stellte ihn in Tatortnähe. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft bereits 19 gelegte Brände in den zurückliegenden Monaten vor. Demnächst steht er deswegen vor Gericht.