Magdeburg. - Eine Schrottimmobilie, die ihrem Namen alle Ehre macht, kommt demnächst im Magdeburger Amtsgericht unter den Hammer. Das Haus, dessen Dach bereits vor etlichen Jahren eingestürzt ist, soll zwangsversteigert werden. Ob das etwas am bedauerlichen Zustand ändern wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Das ursprünglich um 1865 errichtete Wohnhaus an der Mittagstraße 35 hat seine besten Tage lange hinter sich. Der Leerstand besteht laut dem zur Zwangsversteigerung erstellten Exposé seit mindestens 20 Jahren. Entsprechend verwahrlost sei das gesamte Grundstück, heißt es darin.

160 Jahre altes Haus in Magdeburg ist bereits baupolizeilich gesperrt

Denkmalschutz besteht für das gut 160 Jahre alte Haus beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, nicht. Aufgrund seines katastrophalen Zustands ist es baupolizeilich gesperrt. Da es einsturzgefährdet ist, sei „alsbald mit erheblichen Kosten für den Abbruch zu rechnen“, urteilt der beauftragte Gutachter.

Dieser hatte den aktuellen Wert des Grundstücks samt baufälligem Gebäude ermittelt. Aufgrund des Zustand sei der Zugang nur eingeschränkt möglich gewesen.

Zur Lage im Stadtteil Neue Neustadt heißt es, dass dort überwiegend eine mittlere Wohnlage gelte. „Zum Teil sind aber auch Kriterien der einfachen Wohnlage mit stadtbekanntem Negativimage gegeben“, urteilt der Gutachter. Seit Jahren kämpft das Quartier mit diesem Image.

Negative Aspekte: Streit um Grundstücksgrenze und Lage an Hauptstraße

Ebenfalls ungünstig seien die Lage an einer stark befahrenen Hauptverkehrsstraße sowie ein sogenannter Grenzvermerk, der im Grundbuch eingetragen ist. Demnach gibt es offenbar Streit um die Grenze zu einem der Nachbargrundstücke. Insgesamt liege der Verkehrswert laut Gutachter bei 20.000 Euro.

Lesen Sie auch: Wer bietet mehr? Wohnhaus in Magdeburger Innenstadt wird versteigert

Sollte die Gebäuderuine samt gut 300 Quadratmeter großem Grundstück trotz all dieser negativen Aspekte tatsächlich einen Käufer finden, heißt das aber nicht automatisch, dass sich dort etwas ändern wird. Im Frühjahr 2024 war ein leerstehendes Gebäude in der Umfassungsstraße ebenfalls zwangsversteigert worden.

Bieterwettstreit um Schrottimmobilie in Neustadt treibt Preis in die Höhe

In einem regelrechten Bieterwettstreit wurde der Preis in die Höhe getrieben, bis jemand den Zuschlag für 181.000 Euro erhielt. Angesetzt waren damals als Verkehrswert eigentlich nur 9.000 Euro. Bis heute steht das Haus aber unverändert da.

Lesen Sie auch:Magdeburg kauft sich ein Schloss - das sind die Hintergründe

Die Gefahr eines Spekulationsobjekts bestehe bei der Ruine in der Mittagstraße laut Gutachter aber nicht. „Ein vermeintlich günstiger Spekulationskauf in der Hoffnung auf Wertsteigerung, also ein 'Liegenlassen ohne Investition', ist unrealistisch“, urteilt er in seinem Exposé.

Bieter bei Zwangsversteigerung müssen Sicherheit von 2.000 Euro hinterlegen

Ob das zutrifft, wird sich am 3. September 2025 um 10 Uhr zeigen, wenn das Objekt im Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203-206, zur Versteigerung aufgerufen werden soll. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 Prozent des Verkehrswertes, also 2.000 Euro, müssen Bieter vorab leisten, um mitsteigern zu können.

Lesen Sie auch: DRK kauft ehemalige Mühle in Magdeburg: Das soll entstehen

Neustadts Geschäftsstraßenmanager Mathias Kuhn glaubt nicht an eine Veränderung durch einen möglichen Verkauf. „Ich sehe, das sehr kritisch“, sagt er. Auch wenn man nur eine „Bruchbude“ ersteigere, hätte man dann einen Bodenwert, den man bei der Bank für andere Investitionen vorweisen könne.

„Ich bin Freund einer Leerstandssteuer“, sagt er. Dann müssten alle Eigentümer, die ihre Häuser verkommen lassen, dafür bezahlen. „Damit würde man sie zwingen, etwas zu entwickeln“, so Mathias Kuhn.