Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum ist nun auch noch ehrenamtlicher Stadtrat in seiner Heimatstadt Burg. Wird jetzt das Baustellenchaos in Magdeburg noch schlimmer?

Kommunalpolitik in zwei Städten

Magdeburg. - Im Stadtrat und in den Ausschüssen sieht sich Jörg Rehbaum nicht selten kritischen Stimmen ausgesetzt. Wegen der schlechten oder fehlenden Baustellenkoordination. Oder weil er Themen gern einmal „mitnimmt“, statt direkt zu reagieren. Weil er konkrete Antworten auf Anträge und Anfragen des Öfteren schuldig bleibt. Gerade in seinem Baudezernat gibt es etliche davon. Nun hat Magdeburgs Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr noch zusätzlich ein Ehrenamt angetreten. Der SPD-Mann wurde in den Burger Stadtrat gewählt. Eine Doppelbelastung, die er wuppen möchte. Bleiben die Magdeburger Baustellen dabei auf der Strecke?