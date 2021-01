Insgesamt vier Zweiräder sind in den vergangenen Tagen in Magdeburg gestohlen worden. In einem Fall scheiterten die Täter.

Magdeburg (vs) l Bei der Polizei sind am Mittwoch die Diebstähle von vier Fahrzeugen zur Anzeige gebracht worden. Die unbekannten Täter entwendeten im Stadtteil Olvenstedt ein Moped sowie einen Roller der Marke Kawasaki. Das Moped konnte in der Nähe in einem Busch wieder gefunden werden, teilte die Polizei mit.

Im Stadtteil Stadtfeld erlangten die Diebe ein rotes Kraftrad der Marke Kawasaki. Weiterhin wurde in Sudenburg eine Simson Schwalbe in der Klausenerstraße aus einer Tiefgarage entwendet. In der Friedenstraße hatten es die Täter auf ein Kawasaki Kraftrad abgesehen. In diesem Fall wurde der Kabelbaum des Motorrades beschädigt, aber eine zusätzliche Sicherung am Vorderreifen, verhinderte den Diebstahl des Zweirades.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 15. und 20. Januar 2021.