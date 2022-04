Zweite Abstimmung unter Corona-Bedingungen in Magdeburg

Magdeburg - In den Wahllokalen im Wahlkreis Magdeburg/Schönebeck verlief der Wahltag ohne Probleme oder besondere Vorkommnisse, resümierte Wahlleiter Holger Platz. Er hatte sich am Wahltag nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch im Salzlandkreis ein Bild vor Ort gemacht. So besuchte er unter anderem Wahllokale in Schönebeck, Barby und Calbe/Saale.