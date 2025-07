Kalbe. - Immer früher, immer länger, oft unbeaufsichtigt: Schon jedes dritte Kind im Alter von 8 bis 9 Jahren besitzt ein eigenes Smartphone – bei den 10- bis 11-Jährigen sind es bereits 63 Prozent, heißt es auf statista.com. Was für viele Kinder zum festen Bestandteil ihres Alltags geworden ist, birgt neben Chancen auch erhebliche Risiken.

Früher Smartphone-Besitz bei Grundschulkindern

Der Zugang zu sozialen Medien, Spielen und Online-Videos kann Überforderung, Suchtverhalten oder sogar Kontakt zu gefährlichen Inhalten nach sich ziehen – vor allem, wenn Begleitung durch Erwachsene fehlt.

Um Kinder frühzeitig zu sensibilisieren und sie stark im Umgang mit digitalen Medien zu machen, bot Polizeihauptmeister Norman Wagner vom Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel zwei Präventionsveranstaltungen an der Astrid-Lindgren-Grundschule Kalbe an.

Angestoßen wurde die Initiative durch besorgte Eltern sowie die Schulleitung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Kalbe. Sie beobachten zunehmend, wie stark digitale Medien bereits den Alltag vieler Grundschulkinder prägen – nicht selten mit bedenklichen Folgen.

„Das Handy wird als Spielzeug angesehen, und die Gefahren damit werden gar nicht so in Verbindung gebracht bei den Kindern“, betont Schulleiterin Dunja Behrens im Gespräch mit der Volksstimme.

Gefahren der unkontrollierten Nutzung

Gerade in der Schule würden die Kinder davon berichten, dass sie zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Handy geschenkt bekommen haben. Und damit fangen die Probleme an. „Viele Kinder sitzen vor dem Handy und bekommen gar nicht mit, wie schnell die Zeit vergeht“, berichtet Krüger.

So werde aus einer schnell mehrere Stunden. Das kann auch der Präventionsbeamte des Altmarkkreises Salzwedel bestätigen. Der ein Beispiel nennt: „Sekundarschulen sagen mir manchmal Zeiten, die sind jenseits von gut und böse. Gerade in den Ferien, da sind zehn Stunden nicht ungewöhnlich – pro Tag.“

Aber auch schon bei Kindern im Grundschulalter steige der Besitz und die Nutzungsdauer von Smartphones immer mehr an.

„Wenn Kinder relativ früh ein Endgerät kriegen, mit dem sie ins Internet gehen können, dann kriegen sie natürlich all das, was Erwachsene auch sehen können“, so Wagner und fügt hinzu: „Es ist nicht gut, wenn ein Sechsjähriger Hardcorepornografie sieht oder Gewaltvideos oder was es halt alles im Internet zu sehen gibt.“

Eltern als wichtige Begleiter im digitalen Alltag

Dabei können Eltern selber für mehr Sicherheit beim Surfen ihrer Kinder sorgen. „Es gibt die Möglichkeit, wenn ich meinem Kind ein Handy gebe, das mit einer Familiy-Link-App zu versehen“, erklärt Wagner.

So können die Eltern ihr Handy mit dem des Kindes koppeln, um zum Beispiel die Bildschirmzeit zu steuern. Aber auch das Herunterladen von Apps ist damit möglich. „Es wäre schön, wenn Eltern das verstärkt einsetzen würden“, appelliert der Polizeihauptmeister.

Bei den Präventionsveranstaltungen fragt Norman Wagner die Grundschüler unter anderem, was sie im Internet machen. Meistens nennen die Kinder dann Youtube und Whatsapp. „Leider kommt auf Youtube-Kids Werbung für Erwachsenenfilme“, erklärt Wagner.

Zum Beispiel Trailer zum Film „Es“, in dem der Horror-Clown Pennywise kleine Kinder terrorisiert. Da dieses Material frei zugänglich ist, können Kinder es ganz einfach per WhatsApp mit ihren Freunden teilen – und das auch schon im Grundschulalter.

Doch das seien nicht die einzigen Gefahren im Netz, vor allem wenn die Kleinen schon Nachrichtendienste wie Whatsapp oder Snapchat nutzen. Denn diese Lücke nutzen Fremde regelmäßig aus, um so in Kontakt mit Kindern zu treten.

Deshalb gab es für die Kalbenser Grundschüler auch eine kleine Hausaufgabe: Sie sollten zu Hause ihre Kontakte durchgucken und die Personen löschen, die nicht zu ihrem Umfeld gehören. Das Ergebnis ist noch offen.

Appell: Smartphones für Grundschulkinder nicht empfohlen

Eins steht für Wagner fest: Seiner Meinung nach sollten Grundschulkinder noch kein eigenes Smartphone, -watch oder Tablet haben. Auch wenn manche Eltern anderer Meinung sind, seien die Gründe meist nicht richtig.

Einer davon ist unter anderem das Tracking des eigenen Kindes. „Es gibt Kinderuhren, die permanent den Standort senden. Doch das macht das Kind nicht sicherer. Es ist eine falsche Sicherheit.“

Polizeihauptmeister Norman Wagner vom Polizeirevier Salzwedel bietet Präventionsveranstaltungen an und steht für Anfragen und Terminvereinbarungen gerne zur Verfügung. Interessierte Schulen können ihn unter 03901/84 81 96 erreichen.