Magdeburger Polizei findet 14-Jährige wieder

Ein Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Jugendlichen hatte die Polizei in Magdeburg ausgelöst. Am 23. Dezemmber 2021 hatte die 14-Jährige ihre elterliche Wohnung in Magdeburg verlassen, um sich mit Freunden zu treffen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten zunächst nicht zum Erfolg. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wurde die Jugendliche aber gefunden.