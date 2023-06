Klötze - Siegmar Riedel

Die „laaaangen“ Sommerferien stehen vor der Tür. Damit beginnt demnächst für viele Schüler die Zeit, in der sie mit den Eltern verreisen, den ganzen Tag mit Freunden spielen oder auch mal ein aufregendes Buch lesen können. Für diese kleinen Leseratten und solche, die es werden möchten, kommt der Start des alljährlichen „Lesesommers XXL“, die Sommerferien-Leseaktion des Landes Sachsen-Anhalt, gerade recht. Und es gibt viel zu gewinnen.

„Kommt und schnappt Euch Lesefutter für die Ferien“, ruft Bibliotheksleiterin Ilka Prager deshalb alle Schüler auf, sich an der inzwischen 13. Auflage des Lesesommers zu beteiligen. Doch wie geht das überhaupt? Ilka Prager erklärt, wie Lesesommer funktioniert und was dabei zu beachten ist. „Die Aktion beginnt am Montag, 3. Juli, in der Stadt- und Kreisbibliothek in der Breiten Straße 12 in Klötze“, informiert die Leiterin. Neu sei, dass Kinder auch in der Kunrauer Schlossbibliothek mitmachen können.

Schüler aller Altersstufen können sich beteiligen

Schüler aller Altersstufen sind aufgerufen, mindestens zwei Bücher während der Sommerferien auszuwählen, zu lesen und im Internet auf der Seite Antolin.de auszuwerten, also ein paar Fragen zum Inhalt der gelesenen Bücher zu beantworten. Den Zugang dafür gibt es in der Bibliothek, erläutert Ilka Prager.

Das Beste an der Leseaktion: Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Ilka Prager dazu: „Als Anerkennung erhält jeder Leser nach Abschluss der Sommeraktion ein Zertifikat von der Bibliothek, das der Schule vorgelegt werden kann.“ Der Schule werde empfohlen, die Teilnahme am Lesesommer als besondere Leistung mit einer Note anzuerkennen.

Doch es gibt doppelte Gewinnchancen. Bei einem landesweiten Quiz steht das Mammut von Pfännerhall im Mittelpunkt. Wer eine Quizkarte ausfüllt und abschickt, kann Preise gewinnen wie Bücher- und Zoogutscheine, Kinogutscheine, Bücher, Ferientickets oder einen Überraschungshauptpreis.

Auch digital können sich Schüler am Lesesommer beteiligen. Die Plattform dafür heißt Onleihe24.de, erläutert Ilka Prager. Über die Onleihe werden in der Biblio24 speziell Kinderbücher für den Lesesommer XXL bereitgestellt. Diese Bücher sind in einer speziellen Untergruppe zu finden.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Schüler bei der Lesesommer-Aktion des Landes mitgemacht. Laut einer Informationsbroschüre haben in Sachsen-Anhalt rund 3500 Kinder 11 000 Bücher gelesen und die dazu passenden Fragen beantwortet.

Weitere Informationen zum Lesesommer XXL in Sachsen-Anhalt gibt es außerdem im Internet unter der Adresse www.lesesommer-sachsen-anhalt.de.