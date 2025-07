Mit einigen Mädchen und Jungen aus der Gruppe der „Marienkäfer“ hat sich Gabi Jensch in eine Ecke des Spielgeländes zurückgezogen. Hier neben dem Häuschen für die Spielgeräte ist ein bisschen Ruhe. Hier können die Steppkes erzählen, was ihnen an ihrer Gabi gefällt.

Foto: Marita Bullmann