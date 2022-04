63-Jährige aus Oebisfelde verzweifelt wegen gestohlenem Fahrrad

Eine 63-Jährige Oebisfelderin ist verzweifelt. Am Freitag, 15. Oktober, wurde ihr Fahrrad gestohlen. Dabei benötigt die Frau das Rad dringend. Vielleicht hat ja ein Leser zufällig so einen fahrtüchtigen Drahtesel zu verschenken?

Das abgeschlossene Rad der 63-Jährigen wurde vom Fahrradständer am Bahnhof in Oebisfelde gestohlen.

