Nach Abriss von Ringbrücke Endlich geschafft: Erste Behelfsbrücke liegt über dem Magdeburger Damaschkeplatz

Nach dem Abriss der maroden Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg fand am Freitag, 11. Juli 2025, nun der lang ersehnte Einschub der ersten Behelfsbrücke statt. Warum dieser länger dauerte, als ursprünglich geplant.