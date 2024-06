Weferlingen - Für den Abiturjahrgang 2024 ist das Schulbankdrücken am Weferlinger Freiherr-vom-Stein-Gymnasium nun zu Ende – sie haben die Schule abgeschlossen.

Bei insgesamt 36 Abiturienten steht am Ende ein Notendurchschnitt von 2,33, darunter aber auch einige Schüler im Einserbereich. „Eine Schülerin schaffte sogar die 1,0“, so Oberstufenkoordinator Andreas Niemeck. Insgesamt 12 Mal stand die Eins vor dem Komma der Note, 15 Mal war die Zwei vor dem Komma zu sehen und die restlichen Noten blieben im Bereich 3,0 bis 3,4. Jetzt geht es in die heiße Phase der Hochschulsuche für all diejenigen, die das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife überreicht bekommen haben.

Fünf Schüler erhielten kein Abiturzeugnis, konnten sich aber den schulischen Teil der Fachhochschulreife sichern. Für diejenigen, die nicht direkt eine Berufsausbildung anstreben, steht jetzt ein einjähriges Pflichtpraktikum an, um auch den praktischen Teil des Fachabiturs vorweisen zu können.

Schüler gestalten Programm

Die Zeugnisübergabe ist mit einem Festprogramm umrahmt worden, das Schüler des Gymnasiums musisch mit begleitet haben. So wurde zum Einzug der Abiturienten das Lied„Lucky Day“ von Sasha von Sina Lohmann, Emily Gambietz, Ann-Sophie Witsch sowie Lena Geßenhardt am Akkordeon vorgetragen. Nach einer weiteren musikalischen Einlage der Schülerinnen Helena Pinkernelle und Hannah Meyer folgte eine Rezitation durch Alia Wienecke.

Schulleiter Thomas Grießbach fasste in seiner Festansprache die gemeinsame Reise mit den insgesamt 41 Schülern des Jahrgangs zusammen, die nun in die nächste Etappe ihres Lebenswegs schreiten. Der Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Reifezeugnisse, die feierlich am Klavier begleitet wurde durch Jasmin Krümling und Aaron Lofink, der im Anschluss an die Verabschiedung durch den Vertreter der Schülerschaft Janne Freimark „Die Moldau“ von Bedrich Smetana zum Besten gab.

Der Vorsitzende des Fördervereins und die Schule übergaben die Auszeichnungen, bevor Fenja Müller und Jannis Heinrichs den Dank der Abiturienten in einer Rede zum Ausdruck brachten.