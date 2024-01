Bevor alle Helfer in Weferlingen zum Sterneabbauen ausgerückt sind, wurde besprochen, welche Trupps in welchen Straßen tätig werden.

Weferlingen - Die Männer aus den Weferlinger Vereinen und die Kameraden aus der FFw haben wieder einen Sondereinsatz hinter sich.

In mehreren Trupps haben sie die Weihnachtssterne an den Hauptstraßen im Ort abgebaut, die sie Wochen zuvor installiert hatten. Darin haben sie Routine. Jeder weiß, was zu tun ist, damit die Sterne mit allen Zubehörteilen wieder sicher eingelagert werden können.

Seit mehr als 25 Jahren leuchten in der Adventszeit in Weferlingen alljährlich Weihnachtssterne. Der junge Händlerverein, damals in den 1990er Jahren in Regie von Antje Heideck, hatte dafür in der Bauschlosserei Müller in Flechtingen die Gestelle bestellt und dann viel Zeit investiert, um an diesen Gestellen die Kabel mit Lampen anzubringen und Girlandengrün zu wickeln. Entstanden war die Idee, nachdem Bäckermeister Jörg Stövesandt an seinem Geschäft einen Stern angebaut hatte. Zunächst wurden Bäckerstraße und Steinweg mit den Sternen ausgestattet. Friedrichstraße und Magdeburger Straße folgten etwas später, und schließlich kamen auch Sophienstraße und Braunschweiger Straße hinzu.

Erlös kommt dem Ort zugute

Unzählige Stunden haben viele Weferlinger seit dem Beginn der Aktion ehrenamtlich dafür aufgewendet, dass die Hauptstraßen im Flecken ein paar Wochen lang in festliches Licht getaucht sind. Längst sind die Helfer von „Weferlingen aktiv“, die auch so viele andere Aktionen stemmen, für die Sterne im Einsatz. Vereine und die freiwillige Feuerwehr gehören zu diesem großen Zusammenschluss.

Alljährlich treffen sich mehrere Männer an mindestens zwei Abenden, um die Sterne zu kontrollieren und zu reparieren, bevor sie wieder angebaut werden. Vor zwei Jahren mussten die ersten Sterne komplett erneuert werden, die Gestelle erhielten neue Kabel mit Lampenfassungen und Girlanden. Finanziert wird das alles mit Einnahmen vom jährlichen Weihnachtsmarkt, den „Weferlingen aktiv“ auch gemeinsam organisiert. Der Erlös kommt stets dem Ort zugute. Auch die große Hüpfburg wurde davon angeschafft.

Einige Weferlinger befürchten, dass die Sterne zu viel Strom verbrauchen, sagt Volker Marquardt, der die Aktion in Regie hat. Doch es sei alles auf LED umgerüstet, ein Stern brauche nicht mal ein Watt. Bei den 40 Sternen bleibe der Gesamtverbrauch unter 500 Watt.