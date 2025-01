Die Polizei ermittelt nach einer Abifeier in der Börde, die wegen Übelkeit und Ohnmacht mehrerer Gäste am 11. Januar abgebrochen werden musste. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse der Rechtsmedizin vor.

Abgebrochene Abifeier in Weferlingen: Erste Ergebnisse der Blutanalyse liegen vor

Polizei-Ermittlungen in der Börde

Weferlingen - Eine Abifeier mit rund 200 Gästen im Landkreis Börde musste am 11. Januar dieses Jahres abgebrochen werden, weil mehrere Gäste über Symptome wie Übelkeit und Erbrechen klagten. In Einzelfällen war es auch zur Bewusstlosigkeit gekommen. Insgesamt betraf es elf Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren von denen die Mehrzahl in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Jetzt liegen dazu vier Ergebnisse zu insgesamt neun Blutanalysen vor.