Am Lehmweg in Oebisfelde entsteht neue Seniorenwohnanlage

Eine neue Seniorenwohnanlage wird Am Lehmweg in Oebisfelde gebaut. Im Gespräch mit der Volksstimme gibt der Investor einen Einblick in seine Pläne.

Seniorenzentrum Am Schlüsselkorb in Gardelegen: Ein solches Gebäude in U-Form soll auch in Oebisfelde gebaut werden.

Oebisfelde - Seit Herbst 2021 sind die Arbeiten am neuen Wohngebiet Am Lehmweg in Oebisfelde in vollem Gang. Neben dem Bau einer Kindertagesstätte werden dort auch Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut. Was bisher nicht bekannt war: Dort soll auch eine Seniorenwohnanlage entstehen. Investor dieses Projektes ist die Drei FFF Immobilien GmbH aus Ivenrode.