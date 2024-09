Oebisfelde. - Die Kindertageseinrichtung „Mühlenstrolche“ in Etingen soll ihre Türen nun nicht mehr öffnen. Nachdem die Rücknahme des Antrags auf Betriebserlaubnis in den einzelnen Gremien besprochen wurde und diese sich alle mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, dass dies in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage der beste Weg, sei wurde nun auch in der Stadtratssitzung final über das Schicksal der seit über einem Jahr geschlossenen Einrichtung abgestimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.