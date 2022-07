Bahnhofsgebäude in Oebisfelde steht zum Verkauf

Der Bahnhof in Oebisfelde steht wieder zum Verkauf. Die Bayerische Liegenschaft wirft das Gebäude wieder auf den Markt. Gibt das Erdinger Unternehmen auf und werden die bereits begonnenen Sanierungsarbeiten nun wieder eingestellt?

Oebisfelde - Im Herbst 2021 sah es aus, als ob sich endlich etwas am Oebisfelder Bahnhof tut. Der Investor begann mit ersten Sanierungsarbeiten. Ein Dreivierteljahr später scheint man in Erding das Objekt abstoßen zu wollen und preist das Wohn- und Geschäftshaus als „lukratives Bahnhofsgebäude“ und „renditestarkes Anlageobjekt“ an.