Die Dürre zwischen 2018 und 2020 war heftig. Und auch dieses Jahr fehlt es an Regen. Die Grundwasserstände sind im Sinken begriffen. Bringt die Trockenheit das Stauanlagensystem im Drömling an seine Grenzen?

Buchhorst/Drömling - In der Vergangenheit hat es immer mal wieder Trockenjahre gegeben. Und damit in bestimmten Bereichen auch Wasserdefizite. Doch so ausgeprägt wie jetzt sei es noch nie gewesen, meint der Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Obere Ohre, Hagen Müller. Er habe Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1982 zurückreichten. „Das sind die tiefsten Wasserstände, die wir je gemessen haben. Der Negativrekord von 2018 ist dieses Jahr geknackt.“