Gesang verbindet Generationen Bürgersingen in Oebisfelde: Keine Angst vor falschen Tönen

In der Gaststätte „Zur Quelle“ in Oebisfelde steht der Spaß am Singen von Volksliedern im Fokus. Was die Sangesfreudigen planen. Und warum Geld für eine Orgel gesammelt wird.