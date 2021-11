Corona: Kostenlose Schnelltest-Stationen in Oebisfelde-Weferlingen

Wo kann ich mich testen oder impfen lassen? Das DRK und Lucky Fitness bieten in der Einheitsgemeinde kostenlose Bürger-Testmöglichkeiten in Walbeck und Oebisfelde an. Feste Impfangebote gibt es ab nächste Woche über den Landkreis Börde in Haldensleben, Oschersleben und Wolmirstedt.

Das DRK bietet in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen zwei kostenlose Bürger-Testmöglichkeiten an.

Oebisfelde/Weferlingen - 3G, 2G, 2G+ und 1G – geimpft, getestet, genesen – die Corona-Maßnahmen und Vorschriften ändern sich fast täglich. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Doch der Überblick ist das eine. Die Frage, die derzeit am meisten gestellt wird: Wo kann ich mich testen oder impfen lassen? Für die Schutzimpfung ist es noch relativ einfach. Da ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt.

Feste Impfangebote bis voraussichtlich Ende Februar nächsten Jahres bietet der Landkreis Börde ab Donnerstag, 2. Dezember, an. Diese sind im Internet buchbar über eine Terminreservierung auf der Homepage des Landkreises oder über die Terminhotline 03904/72 40 39 60. Auch per Mail ist eine Terminvereinbarung unter impfzentrum.terminvergabe@landkreis-boerde.de möglich. Bei Letzterem unbedingt die Kontaktdaten angeben.

Feste Angebote im Landkreis Börde

Geimpft wird dann in Haldensleben jeweils mittwochs und donnerstags von 12 bis 14 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr im Gebäude Landkreis Börde, Bornsche Straße 2. In Oschersleben besteht die Möglichkeit montags von 12 bis 18 Uhr und dienstags von 8 bis 14 Uhr in der Kreisvolkshochschule Börde, Burgbreite 3. Die Impfstelle in Wolmirstedt ist donnerstags in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Sozialen Zentrum (DRK), Heinrich-Heine-Straße 5, geöffnet.

DRK steht bereit in Oebisfelde-Weferlingen

Das DRK-BürgertestzentrumWalbeck, Vereinshaus, Im Sande 163A, ist ab dem heutigen Freitag, 26. November, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16.30 bis 18 Uhr, freitags von 16.30 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Getestet wird jeder, der ein wenig Wartezeit opfern kann, da an den Testtagen vorerst keine Terminvergabe stattfindet. Die Reihenfolge wird durch die Ankunft am Testzentrum vorgegeben.

Ab Montag, 29. November, öffnet in Oebisfelde eine Teststation (Testzelt) am DRK-Wohnquartier „Am Stürholzgarten“, Stürholzgarten 3. Die kostenlosen Bürgertestungen erfolgen dort nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0162/106 33 54 und zu den Öffnungszeiten der Teststation. Die Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr.

Um eine schnelle und reibungslose Testung durchführen zu können, bitten die Organisatoren darum, den Personalausweis und eine Telefonnummer bereitzuhalten für die Erfassung der Kontaktdaten. Vor und in den Bürgertestzentren gilt eine generelle Maskenpflicht mit den vom Land Sachsen-Anhalt vorgegebenen Anforderungen.

Ab Dienstag, 30. November, werden auch im Lucky Fitness in Oebisfelde in der Theodor-Müller-Straße die kostenlosen Bürgerschnelltests angeboten. Hier ist eine Terminbuchung unter www.jetzt-testen.de erforderlich.