Corona-Schnelltest kostet ab Montag in Wolfsburg 11,50 Euro

Wolfsburg/Oebisfelde - Das Testzentrum im Klinikum Wolfsburg wird auch von vielen Oebisfeldern genutzt. Bisher waren die Tests kostenlos. Doch das ändert sich nach den neuen Vorgaben des Bundes ab Montag, 11. Oktober. So sind dann auch in Wolfsburg die Antigen-Schnelltests auf das Corona-Virus in der Regel kostenpflichtig. Laut einer Pressemitteilung kosten die Tests, die Ungeimpfte benötigen, um eventuell Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen zu erhalten, dann 11,50 Euro.