Das 5. Drömlingsfest wird diesmal in Wolfsburg ausgerichtet und lädt Besucher aus der Region auf das Schloss ein. Dort wird ein vielfältiges und informatives Programm stattfinden.

Drömlingsfest in Wolfsburg

Wolfsburg - Das Schloss Wolfsburg wird Mitte September zur Kulisse für das mittlerweile fünfte Drömlingsfest. Erwartet wird ein Wochenende voller Naturerlebnisse, Handwerk, Musik und regionaler Begegnung. Auch aus dem Raum Oebisfelde-Weferlingen gibt es Beiträge zum Programm, darunter eine Kunstaktion mit bekannten Gesichtern.

Veranstalter ist das Unesco-Biosphärenreservat Drömling. Ziel ist es, die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Naturraum zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu stärken. Auf dem weitläufigen Schlossgelände werden zahlreiche Mitmachaktionen, Ausstellungen, Vorführungen und Musikdarbietungen geboten, viele davon mit direktem Bezug zur Drömlingsregion.

Angelika Flaig, hier mit Michael Wackwitz, zeigt Besuchern Drucktechniken. Foto: Cedar Wolf

Das Schloss beheimatet auch verschiedene Kunstvereine und eine eigene Druckwerkstatt Dort lädt Angelika Flaig, die in Bösdorf lebt und die eine ganz besondere Bindung zum Drömling hat, gemeinsam mit Matthias Gaertig am Sonnabend zwischen 14 und 16 Uhr zu einem kreativen Angebot ein. Unter dem Titel „Die Spur der Pflanze – vom Druck zum Bild“ entstehen florale Motive, bei denen das Motiv direkt aus der Natur stammt. Interessierte Besucher können sich selbst im künstlerischen Pflanzendruck ausprobieren.

Der Drömling steht im Fokus

Auch darüber hinaus bietet das Fest zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gäste aus dem Landkreis Börde. So präsentieren sich Vereine und Institutionen aus dem gesamten Drömling mit Informationsständen und Aktionen. Für Naturfreunde gibt es Vorführungen mit Eulen und Wolfshunden, Umweltbildungsangebote sowie einen historischen Mittelaltermarkt mit Lagerleben und Bogenschießen.

Kinder dürfen sich auf Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken, Bastelstände und eine Drömlingstier-Rallye freuen. Zusätzlich stehen eine Schaubäckerei, Workshops zur gesunden Ernährung sowie verschiedene Mitmachstationen auf dem Programm.

Das Fest informiert auch über Tierarten. Foto: Biosphärenreservat

Musikalisch wird an allen drei Tagen auf mehreren Bühnen ein breites Spektrum geboten – von regionalen Chören über Irish Folk bis hin zu Rock, Rap, Country und Tanzmusik. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Partyband „Showdown“ aus Österreich, die in Wolfsburg ihre einzigen Deutschland-Konzerte des Jahres gibt.

Das Schloss Wolfsburg

Das Drömlingsfest wurde 2019 ins Leben gerufen, um die Region als Modellraum für nachhaltige Entwicklung und kulturelle Zusammenarbeit sichtbarer zu machen. Seither wechselt der Veranstaltungsort zwischen Orten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Nach Stationen in Kunrau, Oebisfelde und Brome ist in diesem Jahr Wolfsburg Gastgeber.

Lesen Sie dazu auch den Beitrag:Bilanz Drömlingsfest Oebisfelde: Bis zu 5000 Besucher und dreister Diebstahl

Das Gelände des Schloss Wolfsburg umfasst einen rund 26 Hektar großen Park, der im 18. Jahrhundert als englischer Landschaftsgarten angelegt wurde. Das vierflügelige Schloss ist von einem Wassergraben umgeben. Ein natürlicher Arm der Aller durchzieht das Areal, das von alten Laubbäumen bestanden ist. Im nördlichen Teil befindet sich ein formal gestalteter Barockgarten. Weitere Bereiche des Parks beinhalten Wiesenflächen mit Sitzgelegenheiten, moderne Skulpturen sowie einen Irrgarten. Das Gelände wird regelmäßig als Veranstaltungsort genutzt.

Keine Parkplätze am Schloss

Der Eintrittspreis zum Fest steht noch nicht fest, wird aber zeitnah bekannt gegeben. Weitere Informationen sind unter www.droemlingsfest.de oder über die Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservat verfügbar.

Parkplätze stehen am Schloss Wolfsburg nicht zur Verfügung. Die öffentlichen Parkplätze am Allerpark sind jedoch fußläufig erreichbar. Auch ist es gerade von Oebisfelde relativ einfach, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Schloss Wolfsburg ist mit den Buslinien der WVG 201, 202 und 213 vom Hauptbahnhof gut erreichbar.