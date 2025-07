Tourismus im Landkreis Börde Neu im Biosphärenreservat Drömling: Von der Raumfahrt direkt in die Natur

Als Kind erkundete sie das Land der tausend Gräben mit dem Fahrrad – jetzt kehrt Katrin Stevens beruflich dorthin zurück. Ihr Studium führte sie über überraschende Stationen bis in die Raumfahrt. Was sie nun ins Biosphärenreservat mitbringt – und was das alles mit einer Stockente zu tun hat?