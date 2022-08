Dieses Unkraut sorgt für Spott und Frust in Oebisfelde

Oebisfelde bietet derzeit keinen schönen Anblick. Ob in der Langen Straße, Badstubenstraße, Schildplatz, Klötzer Straße oder Ritterstraße – überall wuchert Unkraut. Am Bahnhof sieht es in einigen Ecken teils katastrophal aus. Warum unternimmt die Stadt nichts dagegen?

Oebisfelde - Lockt man so Touristen an? Sicherlich nicht, wie ein zufällig mitgehörtes Gespräch einer Gruppe Radfahrer erahnen lässt. Sie hatte jüngst einen kurzen Stopp in der Altstadt, das Herz von Oebisfelde, eingelegt und unterhielt sich über das an Straßen und Gehwegen sprießende Unkraut.