Oebisfelde. - Begegnungen mit Fledermäusen bei Mondlicht, ein Froschkonzert in der Abenddämmerung oder das Röhren von Hirschen in der Brunft – dies alles und noch mehr gibt es im Drömling zu erleben. Die Biosphärenreservatsverwaltung hat eine Broschüre mit Ausflugstipps und Exkursionen herausgegeben.

Mit einer Eulenexkursion wollen die Ranger der Biosphärenreservatsverwaltung am 19. Januar von Kämkerhorst aus mit ihren Gästen in das neue Veranstaltungsjahr starten. Auf den Spuren der lautlosen Jäger der Nacht soll es durch das sogenannte Land der tausend Gräben gehen.

„Wegen der Brückenbaustellen wird es sicher nicht immer einfach, aus Richtung Mieste zum Info-Haus nach Kämkerhorst zu kommen. Besucher müssen Umwege über Rätzlingen oder Calvörde hinnehmen“, sagt Sabine Wieter, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Reservat. Erst ein paar Tage vor der Veranstaltung könne sie ganz nach der Verkehrslage die Zufahrt beschreiben.

Frühling auf dem Schaf- und Geflügelhof

Neu im Angebot sind unter anderem am 22. März unter dem Motto „Kultur pur“ ein Konzert der besonderen Art auf dem Mariannenhof in Etingen und am 23. März ein Frühlingsfeuer auf dem Schaf- und Geflügelhof in Eickendorf.

Zu den Höhepunkten des Jahres gehören am 20. April eine Buchlesung über „Das Liebesleben der Vögel“ auf dem Etinger Mariannenhof und am 21. April ein Nachtigallen-Konzert. Treffpunkt dazu ist der Parkplatz in Buchhorst. Beide Veranstaltungen führt Ornithologe und Buchautor Ernst-Paul Dörfler durch.

Eine Aktion „Grünes Band & Drömling“ soll es am 6. und am 7. September geben. Geschichten zum Curtain Trail, einem europäischen Radfernweg, erzählt dann Michael Cramer. „Aus diesem Anlass sind eine Wanderung und Radtouren mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern geplant.

Eulenexkursion: 19. Januar, 18 Uhr; Treffpunkt: Kämkerhorst;

Tagesseminar der AG „Rund ums Pferd“: 17. Februar, 10 bis 15 Uhr, Biosphärenreservatsverwaltung Drömling, Oebisfelde, Bahnhofstraße 32; Veranstalter: AG „Rund ums Pferd“;

Biber-Wanderung: 25. Februar, 10 Uhr; Treffpunkt: Kämkerhorst;

Rastvogel-Exkursion: 3. März, 9 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz an der Grundschule Rätzlingen, Bösdorfer Straße;

Konzert der besonderen Art: 22. März, 19 Uhr, Veranstaltungsort: Mariannenhof Etingen, Kathendorfer Straße;

Frühlingsfeuer: 23. März, 17 Uhr; Veranstalter und Veranstaltungsort: Schaf- und Geflügelhof der Familie Sue, Dorfstraße 2 in Eickendorf;

Kulinarisches aus der Region auf dem Regionalmarkt: 24. März, 10 bis 16 Uhr; Veranstaltungsort: Mariannenhof Etingen, Kathendorfer Straße;

Osterbasteln: 28. März; 10 bis 13 Uhr; Veranstaltungsort: Biosphärenreservatsverwaltung, Oebisfelde, Bahnhofstraße 32;

Schatzsuche mit Birte Groneberg: 4. April; 15 Uhr; Treffpunkt am Info-Haus in Kämkerhorst;

Greifvogel-Exkursion: 13. April; 16 Uhr; Treffpunkt: Parkplatz in Buchhorst;

Pferdetag der AG „Rund ums Pferd“: 20. April; 11 bis 16 Uhr, in Kämkerhorst;

Buchlesung „Das Liebesleben der Vögel“ mit dem Buchautor Ernst-Paul Dörfler: 20. April, 19 Uhr; Veranstaltungsort: Mariannenhof in Etingen, Kathendorfer Straße;

Nachtigallen-Konzert mit dem Ornithologen und Buchautor Ernst-Paul-Dörfler: 21. April, 9 Uhr; Treffpunkt Parkplatz in Buchhorst.

2023 stand für die Mitarbeiter und Akteure des Reservates ganz im Zeichen der UNESCO-Anerkennung. Eine große Aktion ist zum Internationalen Tag der UNESCO-Biosphärenreservate am 3. Oktober geplant. „Wir hatten 2023 über 50 unterschiedliche Veranstaltungen mit mehr als 7.000 Besuchern, die Schulklassen mitgezählt. Dazu gehören auch die Termine der Akteure, wie die Mitglieder der Arbeitsgruppe ,Rund ums Pferd’, der Partnerbetriebe und die Freiwilligen. Auch die Landschafts- und Naturführer sind unermüdlich unterwegs, um den Menschen der Region die Schönheit und die Kostbarkeiten des Drömlings näher zu bringen“, sagt Sabine Wieter.