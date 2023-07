Der Reitsport hat es schwer. Vereine richten immer weniger Turniere aus. Nicht so in Etingen. Da laufen die Vorbereitungen für das Drömlingsturnier auf Hochtouren. Über ein traditionelles Spring-Event im Pferdesport, das logistisch einiges abverlangt und sich bisher dem Abwärtstrend widersetzt.

Am Wochenende findet in Etingen wieder das traditionelle Drömlingsturnier statt. Hunderte Besuchern werden erwartet.

Etingen - Das Drömlingsturnier in Etingen zählt mit zu den größten Pferdesport-Events in der Region. Ausrichter ist der Etinger Reitsportverein. Für das kommende Wochenende rechnen die Organisatoren mit fast 1000 Starts. Hunderte Besucher werden erwartet. Der Countdown läuft. Die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase.

Montagmittag fährt ein Traktor Richtung Turnierplatz. Im Schlepptau den Richterwagen, der wenig später in Position gebracht wird. Von hier aus werden ab Freitag die Wertungsrichter die Einhaltung der Regeln überwachen und ihre Punkte abgeben. Seit einem Jahr arbeiten die Organisatoren an den Planungen für das mittlerweile 22. Drömlingsturnier, das vom 28. bis 30. August stattfindet. Ganz nach dem Motto „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“ fanden die ersten Gespräche mit Richtern, Parcoursbauern und Sponsoren bereits während der Veranstaltung im vergangenen Jahr statt, berichtet Matthias Kapps, Vorsitzender des Etinger Reitvereins. „Wir leben von den Unterstützern aus der Region.“

Trotz des finanziellen Risikos habe man sich dafür entschieden, das Drömlingsturnier weiterhin in seiner bisher bekannten Größe stattfinden finden zu lassen. „Das ist unser Höhepunkt des Jahres, wo wir alle zusammenkommen. Nicht nur der Verein, sondern das ganze Dorf ist daran beteiligt. Um die 70 Helfer, Jung und Alt, packen beim Aufbau mit an“, betont Kapps. Auch die Partnervereine aus Bösdorf, Zobbenitz und Uthmöden sind mit dabei.

Auch die Bänke für die Zuschauer stehen bereits. Zum Turnier werden wieder Hunderte Besucher erwartet. Shanin Schulz

Aufwendiger Papierkram und Sicherheitskonzept

Mit der Rasenpflege wurde bereits im Mai begonnen. Löcher zumachen, die Fläche planen, neu säen, bewässern, düngen. Die Abreiteplätze werden ebenfalls in Schuss gebracht. Besonders aufwendig die Anträge bei den Behörden. Viel Papierkram, der im Hintergrund viel Nerven kostet und vor allem Zeit frisst. Sämtliche Behörden müssen frühzeitig kontaktiert werden.

„Ich muss die Genehmigungen vom Veterinäramt, von der Stadt und dem Landkreis einholen, ein Sicherheitskonzept erstellen. Auch der Platz, wo das Festzelt steht, muss bei der Gemeinde beantragt und gepachtet werden. Zudem brauche ich an den Turniertagen das DRK und einen Tierarzt.“ Ohne Krankenwagen und Rettungssanitäter am Platz darf das Springen nicht stattfinden, erklärt Kapps.

Zu den wichtigen Punkten gehört auch die Gastronomie. Denn Reiter und Besucher wollen an den drei Turniertagen auch verköstigt werden. „Hier arbeiten wir mit regionalen Anbietern zusammen.“

Am Freitag ist Turnierstart. Auf die Helfer wartet noch viel Arbeit. „Wir sind jetzt jeden Tag ab 8 Uhr hier“, sagt der Vereinsvorsitzende. Wer berufstätig ist, nimmt sich extra Urlaub dafür. „Aber wir machen das für uns und für den Reitsport.“

Der Richterwagen ist aufgestellt und bekommt noch eine Zaunverkleidung drumherum. Fotos: Shanin Schulz

Etwa 1000 Starts werden es diesmal sein. Für ein Springturnier eine ordentliche Zahl. „Wir haben über das Gesamtpaket aller Klassen von E bis S durchweg gute Starterzahlen.“ Um die 300 Reiter aus der gesamten Region werden mit ihren Pferden erwartet. Um die Unterbringung für die drei Tage kümmern sich die Reiter privat. Alle Turnierpferde müssen die Veterinärvorgaben erfüllen. Dazu gehört seit dem 1. Januar 2023 auch die Herpes-Impfung.

Herpes ist eine Viruserkrankung bei Pferden, die hoch ansteckend ist und zu Fehlgeburten, Husten, Nervenschäden und nicht selten auch zum Tod des Tieres führen kann. Dennoch ist die Impfung unter Reitern nicht ganz unumstritten, wie Shanin Schulz, Mitglied im Etinger Reitverein, verrät. Es seien schon einige Tiere an der Impfung eingegangen.

Das große Highlight und ein Publikumsmagnet beim Drömlingsturnier wird am Sonnabend das Barrierenspringen unter Flutlicht sein. Ein Event, das finanziell nicht unwichtig ist und einen Großteil der Veranstaltungskosten trägt. Kapps: „Wenn das in die Hose geht, dann reißt das der Sonntag nicht mehr raus.“