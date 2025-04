Oebisfelde-Weferlingen - Muss Oebisfelde-Weferlingen um seine Osterfeuer zittern? Die derzeit sehr trockene Witterung sorgt vielerorts für Vorsicht, denn ein offenes Feuer ist schwer zu kontrollieren und kann zu Waldbränden führen. „Wenn es regnet, können alle angemeldeten Feuer wie geplant stattfinden“, so Peter Schorlemmer vom Ordnungsamt, „Wenn die Waldbrandstufe 4 ausgerufen wird, dann müssen wir sie absagen.“

Derzeit gehe die Stadt nicht davon aus, dass das beliebte Frühlingsvergnügen ausfallen muss, aber es sei durchaus sinnvoll, die öffentlichen Kanäle zu beobachten. Allerdings: Seit Dienstag, 15. April, gilt im Landkreis Börde nördlich der Autobahn 2 die Waldbrandgefahrenstufe 4, und Regen ist vor Karfreitag nicht in Sicht. Kann der beliebte Brauch vor Ostern also stattfinden?

Vorbereitungen laufen

Von Breitenrode bis Weferlingen sind in den Ortschaften die Osterfeuer natürlich geplant, und die beliebte Tradition erstreckt sich in der Einheitsgemeinde über mehrere Tage, so dass eingefleischte Freunde des Osterfeuers auch im Nachbardorf noch mitfeiern können. Den Anfang macht am Donnerstag, 17. April, Rätzlingen pünktlich um 18.30 Uhr mit einem Fackelumzug durch den Ort. Organisiert durch die Vereine der Feuerwehr, Angler und Schützen wollen sich alle am Dorfplatz treffen. Begleitet wird der Fackelumzug durch den Schalmeienzug Wassensdorf, so dass auch Nachzügler sicherlich den Anschluss finden können. Der Osterfeuerplatz befindet sich auf dem Gelände des Anglerheims in Rätzlingen und dort soll es dann in geselliger Runde mit Speisen und Getränken weitergehen.

Am Sonnabend, 19. April, finden dann die meisten Osterfeuer der Region statt. Die Feuerwehr Oebisfelde lädt um 19 Uhr mit Einlass ab 18.30 Uhr zur beliebten Veranstaltung „Oebisfelder Burg-Ostern“ mit einer Feuerschale auf dem großen Burghof der Sumpfburg. Der Eintritt beträgt für Personen ab 15 Jahren einen Euro. Auch im Flecken Weferlingen wird an der Burg das Osterfeuer um 19 Uhr entzündet und lockt Gäste aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden an. Neben den beiden größeren Ortschaften, laden aber auch die umliegenden Dörfer zu ihren Osterfeuern ein und haben ihr eigenes Programm geplant. Den Abschluss macht am Ostersonntag Klinze. Um 18 Uhr wird dort dann das letzte Osterfeuer des Jahres entzündet.

Osterfeuer im Überblick

Hier sind die Osterfeuer geplant: Donnerstag, 17. April: Rätzlingen ab 18.30 Uhr; Sonnabend, 19. April: Etingen, Kathendorf, Weddendorf, Niendorf jeweils ab 19 Uhr, Hörsingen, Breitenrode, Eickendorf, Walbeck, Weferlingen, Eschenrode, Everingen, Hödingen, Ribbensdorf (jeweils ab 18 Uhr), Schwanefeld ab 17 Uhr; Sonntag, 20. April: Klinze ab 18 Uhr.