Fülle an Erinnerungen Ein Oebisfelder Paar, so felsenfest wie die Burg

Die Burg Oebisfelde oder vielmehr der Anbau am Eingang ist seit fast 50 Jahren das Domizil des Ehepaars Fickendey. Die beiden wohnen dort zur Miete. Ein halbes Jahrhundert, in dem sich eine Fülle an Erinnerungen rund um das alte Gemäuer angesammelt haben.