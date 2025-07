Antje Mewes sieht im Verhalten mancher Menschen in der Notaufnahme des Salzwedeler Krankenhauses einen Verfall moralischer Werte.

Kommentar zu verbaler und körperlicher Gewalt in den Notaufnahmen: Verrohung und Egoismus

Salzwedel - Jeder, der schon einmal in einer Notaufnahme war, weiß, dass es da meist hektisch zugeht. Eigentlich sollten dort nur Patienten sein, die ein Notfall sind, also vom Hausarzt eingewiesen, akut schwer erkrankt oder verunglückt. Dass dort vor allem am Wochenende auch Leute mit Schnupfen oder einem abgerissenen Zehennagel auftauchen, ist kein Geheimnis, dass die Wartezeiten lang werden können auch nicht.