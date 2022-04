Eine Paketbotin über ihre Arbeit in Oebisfelde

Oebisfelde - Pünktlich um 7.30 Uhr steht Alexandra Nagel mit ihrem Sprinter am Hauptlager in Kalbe (Milde). Dort werden gerade zwei Lkws, vollgepackt mit Paketen, entladen. Für die 38-Jährige heißt es jetzt, umpacken. Alle Sendungen, die in ihre Tour gehören, müssen auf den Sprinter bugsiert werden.