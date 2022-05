Jahrestag Einwohner von Oebisfelde und Büstedt leben mit dem Mauerbau zwischen Stacheldraht und Alltag

Am 13. August 1961 begann in Berlin der Bau der Mauer. Auch zwischen Oebisfelde, Büstedt und Velpke wurden an jenem Augusttag unter Aufsicht von DDR-Grenzsoldaten Betonpfähle gesetzt und Stacheldraht gezogen. Zeitzeugen erinnern sich.