In der Nacht zum Heiligabend rückten Brandschützer der Oebisfelder Ortsfeuerwehr ins Gewerbegebiet aus. Dort hatte in einem Unternehmen die Brandmeldeanlage aus nicht erkennbarem Grund ausgelöst.

Oebisfelde. - Wie Andreas Lindner, Verbandsführer der Feuerwehr Oebisfelde-Weferlingen, mitteilte, rückten Feuerwehrleute der Oebisfelder Ortswehr mit 4 Fahrzeugen und 26 Leuten sowie die Buchhorster Wehr mit 2 Fahrzeugen und 9 Leuten am späten Nachmittag des 21. Dezembers zu einer Hilfeleistung nach Buchhorst aus. „Ein Baum war durch den Sturm auf dem aufgeweichten Boden umgekippt und ragte über eine Straße. Die Buchhorster Kameraden entfernten den Baum“, schilderte Lindner mit dem Blick auf die Einsatzberichte.

Buchhorster wegen umgekippter Bäume im Einsatz

Ähnlich war der Einsatz am 22. Dezember. Wieder war ein Baum bei Buchhorst auf die Straße in Richtung Dannefeld gefallen. Unterwegs zum Ort des Geschehens waren 4 Fahrzeuge mit 24 Leuten aus Oebisfelde sowie die Besatzung eines Fahrzeuges der Buchhorster Wehr. „Die Oebisfelder konnten den Einsatz abbrechen, weil die Buchhorster die Situation allein gemeistert hatten“, beschrieb Lindner.

„Baum ist auf Hausdach in der Langen Straße in Oebisfelde gefallen“, lautete die Meldung am 22. Dezember um 15.07 Uhr. Die Oebisfelder starteten mit 29 Frauen und Männer sowie 5 Fahrzeugen zum Einsatz. Wieder war ein Baum wegen des aufgeweichten Bodens umgestürzt. „Zum Glück waren es dann doch nur ein paar kleinere Äste. Es waren keine Beschädigungen am Dach zu sehen. Da es nicht im öffentlichen Bereich, sondern auf einem Privatgrundstück war, rückten wir wieder ab. Der Bereitschaftsdienst der Stadt wurde informiert“, erklärte er. Bei allen drei Einsätzen war Frank Hartwig der Einsatzleiter.

Alarm im Gewerbegebiet

Am Heiligabend um 0.56 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einer Firma im Gewerbegebiet gerufen. Die Brandmeldeanlage war aktiv. 27 Feuerwehrleute waren mit 5 Fahrzeugen vor Ort. Der Melder wurde ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Einsatzleiter Gunnar Haase konnte das Gebäude an den Betreiber des Unternehmens übergeben.