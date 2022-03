Fitnesstudiobetreiber in Oebisfelde eröffnet privates Schnelltestzentrum

Unternehmer Henning Schneider aus Haldensleben geht neue Wege. Er bietet in seinen Trainingsraumdomizil Corona-Tests an – auch ohne Termin.

Jörg Brüschert und Anita Greiner sind nicht nur privat ein Team, sondern jetzt auch beruflich im Testzentrum in Oebisfelde. Auch wenn die Arbeit in Schutzkleidung für beide noch ungewohnt ist, sind sie froh, wieder eine Aufgabe zu haben.

Oebisfelde - Die Schutzkleidung ist noch ungewohnt. Einzig die Maske gehört inzwischen für Anita Greiner und Jörg Brüschert zum Alltag. Die beiden arbeiten seit Dienstag in dem neuen Corona-Testzentrum in Oebisfelde. Über ein Anzeigenportal haben sie von dem Stellenangebot erfahren. Ein Anruf, kurze Einweisung durch einen Arzt, Probetag im Testcenter Haldensleben, Vertrag unterzeichnen. Jetzt sind sie Teil des Teams, das über den Räumen von Lucky Fitness in der Theodor-Müller-Straße Schnelltests anbietet.