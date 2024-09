In Rätzlingen soll ein kleiner Park für Baumbestattungen entstehen. Nun wurden die ersten Bäume gepflanzt und der Ortschaftsrat freut sich über diesen zukünftigen Ruheort.

Rätzlingen. - Rätzlingen erhält einen kleinen Ruheforst. Darüber wurde auf der ersten Ortschaftsratssitzung mit dem neu gewählten Ortsbürgermeister Uwe Rothmann (UWG) und seinem Stellvertreter Markus Hars (UWG FFw Rätzlingen) berichtet. Neben den anwesenden Räten waren auch zahlreiche Einwohner zu der Zusammenkunft im Feuerwehrhaus von Rätzlingen gekommen.

Im Rahmen der Informationen des Ortsbürgermeisters kamen die neuen Pläne für die weitere Gestaltung des Ortes zur Sprache. So konnte Uwe Rothmann kurz das Wort an Janett Segeler (UWG) übergeben. Sie hatte kürzlich gemeinsam mit Karl-Heinz Buch und Monika Bach bei der Pflanzung der ersten fünf Bäume für die neue angedachte Ruhestätten mitgeholfen. Dort sollen künftig Baumbestattungen auf dem örtlichen Friedhof möglich sein. „Es sieht wirklich sehr schön aus und wir freuen uns, dass alles bisher so gut geklappt hat“, berichtet Janett Segeler.

Bald werden auch Baumbestattungen in Rätzlingen möglich sein. Foto: Cedar D. Wolf

Neue Bestattung ist gefragt

Laut der Ortschaftsrätin sind die fünf gepflanzte Bäume natürlich erst der Anfang. Denn Baumbestattungen würden immer beliebter werden und auch für Rätzlingen sehen die Pläne vor, dass diejenigen, die sich eine dieser alternativen Ruhestätten wünschen, dies auch ermöglicht bekommen, so Segeler weiter.

Janett Segeler bei der Sitzung. Foto: Cedar Wolf

Hierbei lobte Segeler vor allem die gute Organisation des Auftaktes für den kleinen Friedwald. „Um 14 Uhr war auch alles an Ort und Stelle und sah sehr gut aus“, betont die Vorsitzende des Schützenvereins und fügt hinzu: „Es soll ein kleiner Park entstehen, um in Ruhe bei seinen lieben Verstorbenen zu verweilen. Der Anfang ist jetzt auf jeden Fall schon einmal gemacht.“